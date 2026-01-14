Kardan dışarı çıkmış kolu görünce şoke oldu! Çığ altında kalan kayakçı böyle kutarıldı

Kategoriler
İsviçre'de dağ yamacında kayak yaptığı sırada karlar altından çıkmış bir kolu gördüler ve neye uğradıklarını şaşırdılar. Sıkışan kayakçının kolu yüzeyin üzerinde güçsüzce sallanırken diğer kayakçılar önce yüzündeki karları temizleyip nefes almasını sağladılar. Ardından yaralı olma ihtimalini düşünerek vücudundaki karları yavaşça temizlemeye başladılar. The Sun'ın haberine göre karın altında kalan kayakçı şans eseri kurtuldu.