İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı! 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği' diyerek rakam verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amerika-İran gerilimi piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu ve nihayetinde Amerika ve İsrail’in saldırıların ardından savaş başladı.
Peki pazartesi sabahı piyasalar nasıl açılacak, altın fiyatları nereye gidecek?
Finansal analist İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayına katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in değerlendirmesi şu şekilde:
ONS ALTINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER BEKLENEBİLİR
"Şimdi altın puslu havaları sever. Savaş, enflasyon, her şeyi sever.
Dolayısıyla da şimdi söz konusu savaş olunca, ons altın mesela uluslararası piyasalarda 5.280 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
Şimdi bizim 5400-5600 dolar gibi alanlarımız var yukarı yönlü hareketler cephesinde
Bu İran Savaşı olsa da olmasa da yılın ilk yarısına kadar 6000 dolar seviyesine kadar beklentimiz vardı.
'YÜKSELİŞLER BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL'
O yüzden 6000 dolar seviyesine kadar yılın ilk yarısına kadar devam edecek yükselişler zaten bizim için sürpriz değil ve hafta başında mutlaka altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. İçeride gram altında serbest piyasalarda, fiziki altın tarafında yani...
ALTINDA HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR?
Ons altın bu kadar yükselince haliyle gram altın da ons altından destek alıyor. Yine bizim bu yıl ortasına kadar beklediğimiz gram Altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi var. Aslında odaklandığımız taraf orası.
Ama öncelikle 8.000 TL seviyesinin üzerinde bir açılış devamında 8.500-8.550 rakamları var yukarıda. Direnç seviyeleri olarak burayı takip edeceğiz.
'CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ GÖRÜLÜR'
Ocak ayında 8.057 lira seviyesiydi maksimum gördüğümüz yer.
Şimdi bu savaşla birlikte yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi doğal olarak görülür.
8.550 rakamlarını görebiliriz ama oradan sonra tekrar bakacağız.
YÜKSELİŞLLER ALTINDAN ÇIKIŞ İÇİN FIRSAT
Şimdi eğer dış diplomasi tarafına bir anlaşma, bir görüşme haberi gelirse, piyasa biraz daha yumuşarsa, bu sefer önümüzdeki hafta mesela ev alacaklar, araba alacaklar, bozma ihtiyacı olan vatandaşlarımız vardır.
Onlar için de aslında bir noktada çıkış için bir fırsat verecektir.
NAKDE İHTİYACI OLMAYAN SATMASIN
Ama ben isterim ki nakide ihtiyacı olmayan vatandaşlar yine elindeki malların kıymetini bilsin.
Ortalık biraz karışık.
Be dolayısıyla da petrol tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında yükselişler kaçınılmaz olacaktır.
ONS ALTIN NEREYE KADAR YÜKSELECEK?
Kasım, aralık, ocak aylarında, geçtiğimiz aylarda köpük fiyatlama vardı ortada hiçbir neden yokken 5.600 dolar seviyesine kadar yükselen bir köpük fiyatlama vardı.
Onu patlattılar 29 Ocak tarihinde. Ve ons altın tarafında 1.200 dolarlık sert bir gerileme gördük. Şimdiki stratejimiz bilerek ve isteyerek altının onsunu 6.000 dolar seviyesine yükseltecekleri yönünde."