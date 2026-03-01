İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı! 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği' diyerek rakam verdi

ONS ALTIN NEREYE KADAR YÜKSELECEK?

Kasım, aralık, ocak aylarında, geçtiğimiz aylarda köpük fiyatlama vardı ortada hiçbir neden yokken 5.600 dolar seviyesine kadar yükselen bir köpük fiyatlama vardı.

Onu patlattılar 29 Ocak tarihinde. Ve ons altın tarafında 1.200 dolarlık sert bir gerileme gördük. Şimdiki stratejimiz bilerek ve isteyerek altının onsunu 6.000 dolar seviyesine yükseltecekleri yönünde."