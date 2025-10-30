Menü Kapat
19°
Kaza yapan alkollü sürücü ve yakınlarından polise yumruklu saldırı

Aksaray'da kırmızı ışıkta kaza yapan alkollü sürücü, aracını olay yerinden çeken trafik polisleriyle tartıştı. Alkollü sürücü ve yakınları, kimlik isteyen polislere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Polislere yumruklu saldırı anı kameralara yansıdı.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra hafif ticari aracın direksiyonuna geçen Serkan S., Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ü.Ö. (30) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazadan hemen sonra alkollü sürücü ve 2 yakını araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Kaza ihbarı alan trafik ekipleri kaza mahalline gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici marifeti ile yoldan alınırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs aracın parçalarını toplamaya başladı. Bu sırada trafik polisleri sürücüden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen alkollü sürücü, o an polis ekiplerinden kaçmak istedi.

Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü polise direndi. Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanını arıyorum" diye polis memurlarına seslendi. Ardından polis memurlarına, bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya" dedi.

Polislere kimlik vermeyen şahıslar kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi. Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi. Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı.

Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S. sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı. Yaşanan anlar kameralara yansırken, şahıslar ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

