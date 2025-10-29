Cenazeye gidenlere ceza yağdı! Polislerle kavga ettiler, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da cenaze dönüşü ilginç bir kavga yaşandı. Eyyübiye ilçesindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda yakınlarının naaşını defnetmek isteyenler polisle kavga etti.

CENAZE DÖNÜŞÜ ARBEDE ÇIKTI

Bege K. isimli kişinin cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına gelişigüzel bırakınca trafik sıkıntıya düştü. Araçların işgalini gören görevli motorize yunus polisleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle ceza kesmek isteyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşların da katılmasıyla arbede yaşandı. Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte, dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti.



9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada aralarında iş adamı E.Y.'nin de bulunduğu bulunduğu 9 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.