Yaşam
Tamir için bıraktığı aracıyla çırak taklalar attı! Araba ikiye katlandı

Nevşehir'de yağ kaçırdığı için oto tamircisine bırakılan araçla 16 yaşındaki çırak kaza yaparak yaralandı. Araç ise taklalar attıktan sonra ikiye katlandı.

Tamir için bıraktığı aracıyla çırak taklalar attı! Araba ikiye katlandı
Yaşar Yavuz 07 EIN 24 plakalı aracını sabah saatlerinde yağ kaçağı nedeniyle sanayiye götürdü. O sırada oto tamir dükkanında yalnız bulunan 16 yaşındaki çırak Y.E.U., araç sahibini pazar yerine bırakmak için direksiyona geçti. Sürücü Yavuz’u bıraktıktan sonra dükkâna dönmek yerine Alacaşar köyü yoluna giren çırak, dönüş yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Tamir için bıraktığı aracıyla çırak taklalar attı! Araba ikiye katlandı

TAKLALAR ATAN ARAÇ İKİYE KATLANDI

Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye katlanırken, direk de kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Medaş ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tamir için bıraktığı aracıyla çırak taklalar attı! Araba ikiye katlandı

HEM ARAÇ SAHİBİNE HEM ÇIRAĞA BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyetsiz araç kullanan Y.E.U. ile araç sahibi Yavuz’a toplam 39 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç sahibi Yaşar Yavuz, "Aracımızda yağ kaçağı vardı, bu nedenle sanayiye götürdüm. Dükkânda sadece çırak vardı. Beni sebze pazarının oraya bıraktı, sonrasını bilmiyorum. Ama arabayı da güzel kullanıyordu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tamir için bıraktığı aracıyla çırak taklalar attı! Araba ikiye katlandı
#ceza
#kaza
#trafik
#Ehliyetsiz_sürücü
#Araç_hasarı
#Yaşam
