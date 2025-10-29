Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Mersin'de korkunç kaza! elma toplamaya giderken canlarından oldular

Mersin'de katliam gibi bir kaza yaşandı. Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mersin'de korkunç kaza! elma toplamaya giderken canlarından oldular
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 12:05

Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi.

Mersin'de korkunç kaza! elma toplamaya giderken canlarından oldular

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin'de korkunç kaza! elma toplamaya giderken canlarından oldular

Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mersin'de korkunç kaza! elma toplamaya giderken canlarından oldular

BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Inter'in yıldızı ölümlü kazaya karıştı: Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Aksaray’da alkollü sürücü kaza yaptı, kahveye oturup çay içip muhabbet etti!
ETİKETLER
#kazalar
#gülnar
#Ölümcül Kaza
#Ulaşım Kazası
#Hastaneye Sevki
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.