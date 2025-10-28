Inter'in yıldızı ölümlü kazaya karıştı: Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti

İtalya Serie A takımlarından Inter’in 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez, Como’da kullandığı araçla yaşlı bir adama çarptı. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.