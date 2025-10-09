Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ortaya çıktı!

Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yaşadığı birlikteliği noktalama kararı aldı. Ayrılığın ardından Vinicius Junior'ın ihanet mesajları yayınlandı.

VINICIUS JUNIOR'IN İHANET MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ile fenomen Virginia Fonseca ayrıldı. Ayrılığın nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Fonseca, genç futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi. Ünlü fenomenin, ihanetin ortaya çıkmasının ardından futbolcuyu evden kovduğu da iddia edildi.

VINICIUS JUNIOR'UN GEÇMİŞİ MASAYA YATIRILDI

25 yaşındaki futbolcu Vinicius Junior, Brezilya basını, haberinde Vinicius Junior’un geçmişteki ilişkilerinde de benzer sadakatsizlik iddialarıyla gündeme geldiğine vurgu yaptı. Fonseca’nın bu kez ihanet karşısında geri adım atmayarak ihaneti affetmeyen kadın olarak adından söz ettirdiği ifade edildi.