TGRT Haber
17°
Magazin
Avatar
Editor
 09.10.2025

Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ortaya çıktı!

Real Madrid'in çok konuşulan futbolcusu Vinicius Junior'ın adı özel hayatıyla gündemde. Sevgilisini aldattığı ortaya çıkan Vinicius Junior'ın ihanet mesajları ise sosyal medyayı karıştırdı.

Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ortaya çıktı!
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca, ’in yıldız futbolcusu ile yaşadığı birlikteliği noktalama kararı aldı. Ayrılığın ardından Vinicius Junior'ın mesajları yayınlandı.

VINICIUS JUNIOR'IN İHANET MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilyalı Vinicius Junior ile fenomen Virginia Fonseca ayrıldı. Ayrılığın nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Fonseca, genç futbolcunun başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi. Ünlü fenomenin, ihanetin ortaya çıkmasının ardından futbolcuyu evden kovduğu da iddia edildi.

Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ortaya çıktı!

VINICIUS JUNIOR'UN GEÇMİŞİ MASAYA YATIRILDI

25 yaşındaki futbolcu Vinicius Junior, Brezilya basını, haberinde Vinicius Junior’un geçmişteki ilişkilerinde de benzer sadakatsizlik iddialarıyla gündeme geldiğine vurgu yaptı. Fonseca’nın bu kez ihanet karşısında geri adım atmayarak ihaneti affetmeyen kadın olarak adından söz ettirdiği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun ihanet mesajları ortaya çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

VINICIUS JUNIOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
12 Temmuz 2000 doğumlu Vinicius Júnior, La Liga takımlarından Real Madrid'de forvet pozisyonunda oynayan Brezilyalı millî futbolcudur.
ETİKETLER
#futbolcu
#real madrid
#ayrılık
#ihanet
#vinicius junior
#Virginia Fonseca
#Magazin
