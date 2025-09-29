Menü Kapat
Futbol
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak iki takıma da transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu, Inter'de kalmıştı. Son ortaya atılan iddialara göre Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında Inter'den ayrılacak.

Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir
Yaz döneminde , 'nu kadrosuna katmak istemişti. Ancak Galatasaray'ın Inter yönetimiyle bonservis konusunda anlaşamamasından dolayı transfer gerçekleşmemişti.

Inter'de yeni sezona oldukça başarılı bir performans ile başlayan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. A Milli Takımın kaptanının devre arasında transfer olacağı iddia edildi.

Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN YOLCU!

İtalyan basını Tuttomercato'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında duygusal bağların koptuğu belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'de yeni sezonda oldukça başarılı bir performans göstermesine rağmen Galatasaray transferinin hala gündemde olduğu iddia edildi.

Milli yıldızın Galatasaray'a transfer olmak konusunda Inter'e olan ısrarının devam ettiği belirtildi.

Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir

GALATASARAY'IN DEVRE ARASI TRANSFER LİSTESİNİN TEPESİNDE

Gabriel Sara ve Lemina'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın devre arasında Inter'in kapısını tekrar çalacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların devre arası transferinin en üst sıralarında Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Milli yıldızın Galatasaray'a transfer olma isteğinin de listede üst sıralarda yer almasının bir başka nedeni olduğu belirtiliyor.

Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İSTATİSTİKLERİ 2025-2026

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 1 , 4 olmak üzere 5 maçta Inter forması giydi. Bu karşılaşmalarda 392 dakika süre alan milli futbolcu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun 30 milyon Euro değeri bulunuyor.

#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#serie a
#milli takım
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Futbol
