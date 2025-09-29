Aklı hala Galatasaray'da kaldı! Yıldız futbolcu devre arasında sarı kırmızılılarla anlaşabilir

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istemişti. Ancak Galatasaray'ın Inter yönetimiyle bonservis konusunda anlaşamamasından dolayı transfer gerçekleşmemişti.

Inter'de yeni sezona oldukça başarılı bir performans ile başlayan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. A Milli Takımın kaptanının devre arasında transfer olacağı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN YOLCU!

İtalyan basını Tuttomercato'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında duygusal bağların koptuğu belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'de yeni sezonda oldukça başarılı bir performans göstermesine rağmen Galatasaray transferinin hala gündemde olduğu iddia edildi.

Milli yıldızın Galatasaray'a transfer olmak konusunda Inter'e olan ısrarının devam ettiği belirtildi.

GALATASARAY'IN DEVRE ARASI TRANSFER LİSTESİNİN TEPESİNDE

Gabriel Sara ve Lemina'dan istediği verimi alamayan Galatasaray'ın devre arasında Inter'in kapısını tekrar çalacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların devre arası transferinin en üst sıralarında Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Milli yıldızın Galatasaray'a transfer olma isteğinin de listede üst sıralarda yer almasının bir başka nedeni olduğu belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İSTATİSTİKLERİ 2025-2026

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Serie A olmak üzere 5 maçta Inter forması giydi. Bu karşılaşmalarda 392 dakika süre alan milli futbolcu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun 30 milyon Euro değeri bulunuyor.