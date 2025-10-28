Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yüzünün yarısını kazada kaybeden adamın imdadına 3D yazıcı yetişti

İngiltere'de 75 yaşındaki Dave Richards, 2021'de sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu yüzünün yarısını kaybetti ve bu süreçte gözü alındı. Tedavisi sırasında, bir merkezde yüzüne özel olarak ten, göz ve saç rengini taklit eden 3D baskılı bir protez yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 17:39

İngiltere'nin Bristol şehrinde, bisiklet sürerken geçirdiği trafik kazasında yüzünün yarısını kaybeden 75 yaşındaki Dave Richards, bir tıp merkezinde 3D teknolojisiyle hazırlanan protezle tedavi edildi. Richards, zorlu iyileşme sürecinde bile riskleri faydalarından az olduğu sürece her tedavi yöntemini denemeye açık olduğunu ifade etti.

Daily Mail'in haberine göre, Dave Richards 2021 yılının temmuz ayında arkadaşlarıyla bisiklet sürerken korkunç bir trafik kazasına karıştı. Sarhoş bir sürücünün çarpmasıyla meydana gelen kaza, 75 yaşındaki dört çocuk babasının hayatını değiştirdi.

Yüzünün yarısını kazada kaybeden adamın imdadına 3D yazıcı yetişti

VÜCUDUNUN YARISI EZİLDİ, GÖZÜ ALINDI

Kaza anında araç tarafından sürüklenen Richards'ın yüzünün bir tarafında yağ ve kasa kadar inen üçüncü derece yanıklar oluştu. Vücudunun bir yanındaki kaburgaları kırıldı, sırtı ve leğen kemiği ciddi hasar gördü. Bristol Kraliyet Hastanesi'ne kaldırılan Richards'a, hayatta kaldığı için şanslı olduğu söylendi.

Yüksek hızla asfalt boyunca sürüklenirken üst yüzünün, burnunun ve boynunun bazı kısımları kafatasından koptu. Cerrahlar, enfeksiyonun optik sinir yoluyla beyne yayılma riskinden dolayı Richards'ın gözünü almak zorunda kaldılar.

Ardından özel bir cerrahi operasyonla yüzünün hasarlı kısmını tamamen kapattılar. Richards süreci şu sözlerle aktardı:

"Cerrahlar gözümü kurtarmaya çalıştı ama enfeksiyonun gözümden optik sinir yoluyla beyne yayılmasından endişe ettiler ve göz çıkarıldı. Sonra damarları içeren dokuyu alıp boynuma nakletmek üzere serbest flep kullanılmasına karar verildi. Flep, yüzümün yan tarafını tamamen kapladı."

Yüzünün yarısını kazada kaybeden adamın imdadına 3D yazıcı yetişti

İNGİLTERE'NİN İLK 3D TIBBİ MERKEZİ HAYAT VERDİ

İki ek operasyon geçirdiği iyileşme döneminde, Richards Bristol 3D Tıp Merkezi'ne yönlendirildi. Merkez, İngiltere'de 3D tarama, tasarım ve baskıyı tek bir NHS lokasyonunda birleştiren ilk yer olarak biliniyor. En son dijital teknoloji ve uzman rekonstrüktif bilgisiyle travma hastalarına bilimsel ve teknik destek sunuyor.

Tedavisinin bir parçası olarak Richards'a saç rengini, göz rengini ve tenini taklit eden bir 3D protez takıldı. Merkezle çalışmanın "olağanüstü" bir deneyim olduğunu ifade eden hasta, bu deneyimin kendine güvenini kazanmasına ve rehabilitasyonuna yardımcı olduğunu söyledi.

Yüzünün yarısını kazada kaybeden adamın imdadına 3D yazıcı yetişti

Richards, iyileşmenin ilk aşamalarında sosyal ortamlardan kaçındığını ve kendini çok savunmasız hissettiğini söyledi. Yaralarının görsel yönlerini değiştirecek herhangi bir şeyi denemeye hevesli olduğunu, özgüvenini artırmak için atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aileler dikkat! Uzman Psikolog açıkladı: Toplumsal tehlike yaklaşıyor
Vitamin takviyesi, yarardan çok zarar getirebilir! Uzman isimden 'bilinçli kullanım' uyarısı
ETİKETLER
#bbc
#Iyileşme
#3d_teknoloji
#Protez
#Trafik_kazası
#Bristol
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.