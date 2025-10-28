Yüzünün yarısını kazada kaybeden adamın imdadına 3D yazıcı yetişti

İngiltere'nin Bristol şehrinde, bisiklet sürerken geçirdiği trafik kazasında yüzünün yarısını kaybeden 75 yaşındaki Dave Richards, bir tıp merkezinde 3D teknolojisiyle hazırlanan protezle tedavi edildi. Richards, zorlu iyileşme sürecinde bile riskleri faydalarından az olduğu sürece her tedavi yöntemini denemeye açık olduğunu ifade etti.

Daily Mail'in haberine göre, Dave Richards 2021 yılının temmuz ayında arkadaşlarıyla bisiklet sürerken korkunç bir trafik kazasına karıştı. Sarhoş bir sürücünün çarpmasıyla meydana gelen kaza, 75 yaşındaki dört çocuk babasının hayatını değiştirdi.

VÜCUDUNUN YARISI EZİLDİ, GÖZÜ ALINDI

Kaza anında araç tarafından sürüklenen Richards'ın yüzünün bir tarafında yağ ve kasa kadar inen üçüncü derece yanıklar oluştu. Vücudunun bir yanındaki kaburgaları kırıldı, sırtı ve leğen kemiği ciddi hasar gördü. Bristol Kraliyet Hastanesi'ne kaldırılan Richards'a, hayatta kaldığı için şanslı olduğu söylendi.

Yüksek hızla asfalt boyunca sürüklenirken üst yüzünün, burnunun ve boynunun bazı kısımları kafatasından koptu. Cerrahlar, enfeksiyonun optik sinir yoluyla beyne yayılma riskinden dolayı Richards'ın gözünü almak zorunda kaldılar.

Ardından özel bir cerrahi operasyonla yüzünün hasarlı kısmını tamamen kapattılar. Richards süreci şu sözlerle aktardı:

"Cerrahlar gözümü kurtarmaya çalıştı ama enfeksiyonun gözümden optik sinir yoluyla beyne yayılmasından endişe ettiler ve göz çıkarıldı. Sonra damarları içeren dokuyu alıp boynuma nakletmek üzere serbest flep kullanılmasına karar verildi. Flep, yüzümün yan tarafını tamamen kapladı."

İNGİLTERE'NİN İLK 3D TIBBİ MERKEZİ HAYAT VERDİ

İki ek operasyon geçirdiği iyileşme döneminde, Richards Bristol 3D Tıp Merkezi'ne yönlendirildi. Merkez, İngiltere'de 3D tarama, tasarım ve baskıyı tek bir NHS lokasyonunda birleştiren ilk yer olarak biliniyor. En son dijital teknoloji ve uzman rekonstrüktif bilgisiyle travma hastalarına bilimsel ve teknik destek sunuyor.

Tedavisinin bir parçası olarak Richards'a saç rengini, göz rengini ve tenini taklit eden bir 3D protez takıldı. Merkezle çalışmanın "olağanüstü" bir deneyim olduğunu ifade eden hasta, bu deneyimin kendine güvenini kazanmasına ve rehabilitasyonuna yardımcı olduğunu söyledi.

Richards, iyileşmenin ilk aşamalarında sosyal ortamlardan kaçındığını ve kendini çok savunmasız hissettiğini söyledi. Yaralarının görsel yönlerini değiştirecek herhangi bir şeyi denemeye hevesli olduğunu, özgüvenini artırmak için atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi.