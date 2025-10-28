Vitamin takviyesi, yarardan çok zarar getirebilir! Uzman isimden 'bilinçli kullanım' uyarısı

Bazı vatandaşlar, üst solunum yolu vakalarındaki artışla birlikte hastalıklardan korunmak amacıyla vitamin takviyelerine yöneliyor. Ancak uzmanlara göre bu tür ürünleri kullanırken dikkat edilmeli. Vitaminlerin, bilinçsizce tüketildiği takdirde böbrek hastası bile yapabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarındaki mevsimsel değişiklikler ve salgın hastalıkların artış göstermesiyle vatandaşlar doktora gitmeden hastalıklardan korunmak için vitamin takviyelerine başvurabiliyor. Uzmanlar bilinçsiz vitamin kullanımının böbrek rahatsızlığına kadar uzanabilecek sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, "Bulaşıcı hastalıklar özellikle damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların arttığı sonbahar, eylül, ekim gibi dönemlerde başlayıp bütün kış boyunca kendimizi bu enfeksiyonlara karşı korumamız gerekiyor" dedi.

"ÇOĞU GEREKSİZ, ZARARLI"

"Bunun için değişik yollar var" diyen Uğurcan, insanların çok fazla besin takviyesi ve gıda takviyelerini kullanmaya başladığına dikkat çekerek, bunların bir kısmının faydası olmasına rağmen çoğunun ya gereksiz ya da bazen zararlı olduğu bilgisini paylaştı.

"Değişik C vitamini, B vitamini, D vitamini türleri olabilir, kalsiyum takviyeleri şu an piyasaya baktığımızda reçetesiz olarak satılan çok fazla takviye var" ifadesini kullanan Uğurcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz önce bir doktora başvurup, bir tahlil yaptırıp hangi eksiklikleriniz var, belki de bir demir eksikliğiniz var, belki sadece D vitamini eksikliğiniz var ona yönelik gıda takviyeleri kullanmanız sizin faydanıza olacaktır. Ancak hiçbir eksikliğiniz olmadığı halde, gereksiz C vitamini kullanımı olursa, örneğin böbreklere zarar verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız yokken bir böbrek hastalığınız olabilirsiniz.

Örneğin demir kullanımı, yani benim kan değerlerim düşük demir kullanmalıyım derseniz bu sefer karaciğerinize zarar edebilirsiniz. Böyle durumlarda mutlaka bu takviyelere başlamadan önce hangi yönde eksiklikleriniz var, acaba kansızlık durumumuz mu var, yoksa sadece kalsiyum eksikliğimiz mi var, sadece D vitamininiz mi düşük o yönde takviyeler almanız, ileride vücudunuza gereksiz yere zarar vermenize engel olacaktır. O yüzden öncelikle mutlaka bir hekime başvurmanızda, gerekli tahlillerin yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum.