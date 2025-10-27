Menü Kapat
Benim Sayfam
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluş: 'Akıllı çorap' geliştirildi

İsviçreli araştırmacılar, diyabetik nöropati hastaları için his kaybı ve kronik ağrıyı hafifletmeyi amaçlayan, sensör ve çiplerle donatılmış Leia akıllı çorabını geliştirdi.

27.10.2025
İsviçre'deki araştırmacılar, diyabet hastalarının yaşadığı en zorlu semptomlardan bazılarına çözüm bulmak için akıllı bir tekstil ürünü ortaya çıkardı. Geliştirilen "Leia akıllı çorap", diyabetin yol açtığı kronik ağrı ve ayaklardaki his kaybı sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

New Atlas'a göre, akıllı çorap, non-invaziv elektriksel uyarılar kullanarak kişiselleştirilmiş bir tedavi sunuyor. Özel sinir liflerini uyararak ayaklardaki hissin geri kazanılmasına yardımcı oluyor.

Diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluş: 'Akıllı çorap' geliştirildi

AĞRI KESİCİ İHTİYACINI ORTADAN KALDIRABİLİR

Teknolojinin, genellikle rahatsızlığın tedavisinde kullanılan güçlü ağrı kesicilere olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı ve hastaların daha güvenli hareket etmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Araştırmalara göre, dünya genelindeki 560 milyon hastasının yaklaşık yarısı, kalf sinirindeki hasarın ayaktan beyne giden hisleri engellediği "diyabetik nöropati" adı verilen durumdan muzdarip. Nöropati, yürüme güçlüğü çekilmesine ve düşme riskinin artmasına neden oluyor.

Diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluş: 'Akıllı çorap' geliştirildi

Bu durumu yaşamış aile üyelerinden edinilen gözlemlere göre, rahatsızlık hareket etmekten kaçınmaya yol açarak hastaların günlük yaşamını büyük ölçüde kısıtlıyor.

ETH Zürih'in bir yan kuruluşu olan Mynerva ekibi, akıllı tekstiller ve yapay zeka modelleri ile bu sorunu çözmek için bir yöntem geliştirdi.

Leia çorabında yürüme sırasındaki basınç dağılımını haritalandırmak için tabanda basınç sensörleri bulunuyor. Çorap gövdesindeki ultra kompakt bir bilgisayar, basınç verilerini elektriksel sinyallere dönüştürüyor. Son olarak, kumaşa dikilen elektrotlar, basınç haritasından gelen sinyalleri doğrudan kullanıcının sağlıklı, işlev gören sinir bölümlerine gönderiyor.

Diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluş: 'Akıllı çorap' geliştirildi

Bu sayede, hastaların yer altındaki zemini hissetmeleri sağlanırken nöropatik ağrıları hafifletiliyor.

Gelişme, kullanan kişilerin attıkları her adımda basınç noktalarını fark etmesini kolaylaştıracak ve yürürken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak. Sinir uyarısından gelen gelişmiş geri bildirimlerin, yanlış adımları ve kazara düşmeleri de önleyebileceğinin altı çiziliyor.

29 Ekim'de hastaneler açık mı, kapalı mı 2025? Aile hekimi, sağlık ocağı çalışma durumu
