Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, her iki takımın lig aşamasındaki sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, televizyon ekranlarının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek.

TRT 1’in uydu üzerinden yayını Türksat 4A uydusu aracılığıyla sağlanacak. Standart yayın için 11.958 frekansı, dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri kullanılıyor. HD yayın tercih eden izleyiciler için ise 11.794 frekansı, dikey polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle TRT 1 HD yayını erişime açık olacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid 11: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye sınırları içerisinde TRT 1 üzerinden izlenebilecek. TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında bu mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getirecek. Televizyonu dışında dijital platformdan izlemek isteyenler, TRT 1’in resmi internet sitesini kullanabilecek.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı ülkelerde yayın yapan kanallar bulunuyor. ABD’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Fransa’da Canal+ Foot, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Azerbaycan: Ictimai TV

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Fransa: Canal+ Foot

Hollanda: Sport 24

Rusya: Okko Sport

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Atletico Madrid ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele öncesinde maç önü programı saat 19.30’da başlayacak, karşılaşma ise 20.45’te canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT 1’in 21 Ocak tarihli yayın akışında, maç yayınının ardından farklı dizi ve programlar yer alıyor. Yayın akışına göre karşılaşmanın hemen sonrasında saat 23.00’te “Taşacak Bu Deniz” isimli yapım ekrana gelecek.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki mücadele Türkiye’de şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1, karşılaşmayı herhangi bir ücret ya da platform üyeliği gerektirmeden canlı yayınlayacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgileriyle yayına ulaşabilecek.

Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in resmi internet sitesini tercih edebilecek. Böylece maç, hem televizyon hem de dijital ortamdan canlı takip edilebilecek.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Galatasaray Atletico Madrid maçını spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Mücadele öncesi ve sonrası röportajlarda ise Cankat Koç görev alacak.