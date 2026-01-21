Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Galatasaray Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda belli oldu. Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı. Galatasaray Atletico Madrid canlı maç izleme ekranı maç başlama saati ile yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs’ın yöneteceği mücadele saat 20.45’te başlayacak. Lig aşamasında oynadığı maçlarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Konuk ekip Atletico Madrid ise topladığı 12 puanla üst sıralarda yer alırken İstanbul deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray - Atletico Madrid nerede izlenir merak ediliyordu. İşte Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 20:03

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, her iki takımın lig aşamasındaki sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın, televizyon ekranlarının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

TRT 1’in uydu üzerinden yayını Türksat 4A uydusu aracılığıyla sağlanacak. Standart yayın için 11.958 frekansı, dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri kullanılıyor. HD yayın tercih eden izleyiciler için ise 11.794 frekansı, dikey polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle TRT 1 HD yayını erişime açık olacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid 11: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye sınırları içerisinde TRT 1 üzerinden izlenebilecek. TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında bu mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getirecek. Televizyonu dışında dijital platformdan izlemek isteyenler, TRT 1’in resmi internet sitesini kullanabilecek.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı ülkelerde yayın yapan kanallar bulunuyor. ABD’de ViX, Azerbaycan’da Ictimai TV, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1, Fransa’da Canal+ Foot, Hollanda’da Sport 24 ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alıyor.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Galatasaray Atletico Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Azerbaycan: Ictimai TV

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Fransa: Canal+ Foot

Hollanda: Sport 24

Rusya: Okko Sport

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Atletico Madrid ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele öncesinde maç önü programı saat 19.30’da başlayacak, karşılaşma ise 20.45’te canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT 1’in 21 Ocak tarihli yayın akışında, maç yayınının ardından farklı dizi ve programlar yer alıyor. Yayın akışına göre karşılaşmanın hemen sonrasında saat 23.00’te “Taşacak Bu Deniz” isimli yapım ekrana gelecek.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki mücadele Türkiye’de şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1, karşılaşmayı herhangi bir ücret ya da platform üyeliği gerektirmeden canlı yayınlayacak. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgileriyle yayına ulaşabilecek.

Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in resmi internet sitesini tercih edebilecek. Böylece maç, hem televizyon hem de dijital ortamdan canlı takip edilebilecek.

Galatasaray Atletico Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu belli oldu

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Galatasaray Atletico Madrid maçını spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak. Mücadele öncesi ve sonrası röportajlarda ise Cankat Koç görev alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.