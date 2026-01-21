Menü Kapat
Sosyal medyada bugün neden bayrak paylaşılıyor? Bayrak olayı nedir, ne oldu?

Nusaybin’de yaşanan bayrak olayının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Genç, yaşlı her yaştan sosyal medya kullanıcısı Türk Bayrağına yapılan hain saldırıyı kınıyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken 35 kişi tutuklandı. Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk Bayrağına yapılan saldırıya karşı Türk vatandaşları, Instagram, Twitter (X) Tiktok gibi platformlarda Türk bayrağı görselleri ve sözleriyle tepkilerini gösteriyor. Peki Nusaybin bayrak indirme olayı nedir? Bugün neden bayrak paylaşılıyor? İşte, konuya ilişkin bilgiler…

Sosyal medyada bugün neden bayrak paylaşılıyor? Bayrak olayı nedir, ne oldu?
Haber Merkezi
21.01.2026
21.01.2026
’de Şam yönetiminin terör örgütü /SDG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişinin sürdüğü dönemde ’de Türk bayrağına yapılan saldırının ardından peş peşe açıklamalar geliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü sempatizanlarının sınır geçme teşebbüsünde bulunması ve sınır kapısındaki bayrağa saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Türk Bayrağına yapılan saygısızlığın ardından TBMM’de Meclis’te ortak kınama yayımlanırken sosyal medyada da paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ise Nusaybin olayı nedir? sorusuna cevap arıyor. İşte, sosyal medya paylaşımlarının sebebi…

SOSYAL MEDYADA BUGÜN NEDEN BAYRAK PAYLAŞILIYOR?

Türk Bayrağına yapılan hain saldırının ardından Twitter (X), Instagram, Tiktok ve diğer sosyal medyada platformlarında tepki göstermek amacıyla vatandaşlar, Türk bayrağı paylaşımları yapıyor.

Türk bayrağı, milletin birliği ve dayanışmanın yanı sıra milli kimliğin bir parçası olarak dikkat çekerken bayrağımızın renki özgürlük ve bağımsızlık yolunda kanını döken şehitlerimizden almıştır.

Türk bayrağı tarih boyunca kutsal olarak kabul edilirken bayrakta yer alan beş köşeli yıldız Türk milletini ve devletini temsil etmektedir. Türk bayrağı, Türk milletinin bağımsızlığının en büyük simgesi olurken tarih boyunca birçok savaş bayrak uğruna yapılmıştır.

MARDİN NUSAYBİN BAYRAK İNDİRME OLAYI NEDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından Türk bayrağına yapılan hain saldırının ardından soruşturma başlatılırken 35 kişi tutuklandı. Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına saldırı düzenlendi. Suriye/Kamışlı tarafından gelen bir grup sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi.

Suriye tarafından bulunan ve Kamışlı bölgesinden gelen YPG/SDG terör örgütü destekçileri geçişlere kapalı olan sınır kapısı önünde tampon bölgede bulunan Türk bayrağını indirdiği tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şanlı bayrağımız yapılan alçak saldırıyı lanetlediklerini ifade ederken birlik ve beraberliğe yapılan bu menfur girişiminin terörsüz bölge hedefine zarar verilmesine asla izin verilmeyeceği vurgulandı.

21 OCAK ÖNEMLİ BİR GÜN MÜ, ANLAMI NE?

Sosyal medyada yapılan Türk bayrağı paylaşımlarının ardından 21 Ocak gününün anlam ve önemli mercek altına alındı. 21 Ocak tarihinin tarihte birçok anlamı bulunurken Türk bayrağı paylaşımlarının asıl sebebi, Mardin Nusaybin’de Türk bayrağına yapılan hain saldırının kınanmasına yöneliktir.

