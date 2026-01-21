AKINCI TİHA ve KEMANKEŞ-1’den nokta atışı: Mini seyir füzeleri hedefini 12'den vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA KEMANKEŞ-1 füzeleriyle yapılan testi başarıyla tamamladı. İki adet mini seyir füzesi ile atış ve koordinata dalış görevleri eksiksiz icra edildi. Selçuk Bayraktar, test anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı.