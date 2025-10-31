İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!

İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi Andrew'un Jeffrey Epstein bağlantısını affetmedi. 65 yaşındaki Andrew, bu ay York Dükü unvanından vazgeçmişti. Buckingham Sarayı'nın açıklamasına göre, Andrew'un prens unvanı da iptal edildi. Artık sadece "Andrew Mountbatten-Windsor" diye kraliyet ailesinin resmi soyadıyla anılacak.

WINDSOR MALİKANESİNE VEDA ETTİ

Andrew, monarşinin ana rezidanslarından Windsor Kalesi'ndeki 30 odalı malikanesinden çıkmak zorunda kaldı. Saray, kira sözleşmesini fesheden resmi bildirimi hemen gönderdi. Andrew, İngiltere'nin doğusundaki özel bir konuta taşınacak. Epstein'la ilişkisi yüzünden baskı büyüyünce, Kral Charles bu adımı atmak zorunda kaldı.

"MAĞDURLARLA KALBİMİZ BİR"

Saray yaptığı açıklamada: "Kendisi suçlamaları reddetse de, bu yaptırımlar şarttı. Majesteleri, tüm istismar kurbanları ve hayatta kalan mağdurlarla düşüncelerini paylaşıyor" denildi. İngiliz basını, kararın Charles'tan çıktığını ama Prens William dahil ailece desteklendiğini yazıyor.

Andrew, Epstein'in fuhuş ağı kurbanı Virginia Giuffre'yle olan dava da uzlaşı sağlanmıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Andrew'a gönderildiğini iddia etmişti. Bu ay çıkan "Nobody's Girl" hatıratında ergenlikte saldırıya uğradığını yazmıştı. Andrew tanışmadıklarını söylese de, Giuffre nisan ayında 41 yaşında intihar etmişti. Ailesi, Epstein bağlantılarının soruşturulmasını istiyor.

Charles'ın bu kararı, Epstein'la mektuplaşmaların ortaya çıkmasından sonra geldi. Andrew'un ailesiyle görüşmeleri ise sonuçsuz kalmadı, ama kraliyet ailesi skandaldan uzaklaşmak için harekete geçmek zorunda kaldı. İngiliz basını: "15 yıllık utanç bitti mi?" diye sormaya devam ediyor.