Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!

Buckingham Sarayı'ndan şok karar: Epstein skandalı yüzünden York Dükü unvanından feragat eden Prens Andrew'un prensliği de elinden alındı. Windsor'daki malikaneden de kovuldu. Kral, istismar mağdurlarıyla dayanışma mesajı verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 02:27
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 02:31

İngiltere Kralı III. Charles, kardeşi Andrew'un bağlantısını affetmedi. 65 yaşındaki Andrew, bu ay York Dükü unvanından vazgeçmişti. Buckingham Sarayı'nın açıklamasına göre, Andrew'un prens unvanı da iptal edildi. Artık sadece "Andrew Mountbatten-Windsor" diye kraliyet ailesinin resmi soyadıyla anılacak.

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!

WINDSOR MALİKANESİNE VEDA ETTİ

Andrew, monarşinin ana rezidanslarından 'ndeki 30 odalı malikanesinden çıkmak zorunda kaldı. Saray, kira sözleşmesini fesheden resmi bildirimi hemen gönderdi. Andrew, İngiltere'nin doğusundaki özel bir konuta taşınacak. Epstein'la ilişkisi yüzünden baskı büyüyünce, Kral Charles bu adımı atmak zorunda kaldı.

"MAĞDURLARLA KALBİMİZ BİR"

Saray yaptığı açıklamada: "Kendisi suçlamaları reddetse de, bu yaptırımlar şarttı. Majesteleri, tüm istismar kurbanları ve hayatta kalan mağdurlarla düşüncelerini paylaşıyor" denildi. İngiliz basını, kararın Charles'tan çıktığını ama Prens William dahil ailece desteklendiğini yazıyor.

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!

Andrew, Epstein'in fuhuş ağı kurbanı Virginia Giuffre'yle olan dava da uzlaşı sağlanmıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Andrew'a gönderildiğini iddia etmişti. Bu ay çıkan "Nobody's Girl" hatıratında ergenlikte saldırıya uğradığını yazmıştı. Andrew tanışmadıklarını söylese de, Giuffre nisan ayında 41 yaşında intihar etmişti. Ailesi, Epstein bağlantılarının soruşturulmasını istiyor.

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'a son darbe: Prens unvanı da gitti!

Charles'ın bu kararı, Epstein'la mektuplaşmaların ortaya çıkmasından sonra geldi. Andrew'un ailesiyle görüşmeleri ise sonuçsuz kalmadı, ama skandaldan uzaklaşmak için harekete geçmek zorunda kaldı. İngiliz basını: "15 yıllık utanç bitti mi?" diye sormaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere Kralı Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi!
ETİKETLER
#skandal
#kraliyet ailesi
#jeffrey epstein
#Windsor Kalesi
#Prens Andrew
#York Dükü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.