Esenler'de yangın paniği! 5 katlı bina alev aldı: 15 kişi hastanelik oldu

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 01:03
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 01:03

’de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi, ekipleri tarafından kurtarılarak kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, 15 kişi binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine sokakta kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında olaya polis müdahale etti.

Dumandan etkilenenlerin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER
#istanbul
#yangın
#itfaiye
#hastaneye
#kurtarma
#esenler
#apartman
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
