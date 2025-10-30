Samsun'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Bekiroğlu Geri Dönüşüm Tesisi'nde yangın paniği yaşandı. Tesiste saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek geri dönüşüm tesisinin büyük bölümünü sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çevredeki ilçe ve illerden de destek istendi. SASKİ’ye ait su tankerleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da söndürme çalışmalarına katıldı.
Alevlere müdahale eden ekiplerin yoğun duman ve yüksek ısı nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi.
Bölgedeki ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor.