Kız isteme şovu kabusu yaşattı! Apartmanda 8 kişi mahsur kaldı

Beyoğlu'nda bir apartmandan yükselen alevler mahalleliye korku yaşattı. Yangının çıkış sebebinin kız isteme törenine havai fişekle giden grup olduğu öğrenildi.

YANGINDA MAHSUR KALDILAR



Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Apartmandakiler binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

KIZ İSTEMEYE GİDEN GRUP HAVAİ FİŞEK ATTI

Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sokakta ellerinde çiçek ve paketlerle ilerleyen bir grubun arkasından gelen kalabalığın, meşale yakıp havai fişek attığı anlar yer aldı.