SON DAKİKA!
Yaşam
Kız isteme şovu kabusu yaşattı! Apartmanda 8 kişi mahsur kaldı

Beyoğlu'nda havai fişeklerle kız isteme törenine giden grup bir apartmanda yaşayanlara kabusu yaşattı. Binadan alevler yükselirken 8 kişi binada mahsur kaldı. Ekipler kurtarma için yoğun çalışma yürüttü.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
22:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
23:13

'nda bir apartmandan yükselen alevler mahalleliye korku yaşattı. Yangının çıkış sebebinin kız isteme törenine havai fişekle giden grup olduğu öğrenildi.

Kız isteme şovu kabusu yaşattı! Apartmanda 8 kişi mahsur kaldı

YANGINDA MAHSUR KALDILAR


Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Apartmandakiler binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kız isteme şovu kabusu yaşattı! Apartmanda 8 kişi mahsur kaldı


Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kız isteme şovu kabusu yaşattı! Apartmanda 8 kişi mahsur kaldı

KIZ İSTEMEYE GİDEN GRUP HAVAİ FİŞEK ATTI

Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sokakta ellerinde çiçek ve paketlerle ilerleyen bir grubun arkasından gelen kalabalığın, meşale yakıp havai fişek attığı anlar yer aldı.

ETİKETLER
#yangın
#beyoğlu
#apartman
#Havai_fişek
#Çukur_mahallesi
#Mahsur_kaldılar
#Yaşam
