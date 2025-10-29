Menü Kapat
Sosyal medyada fotoğraflarla yayıldı, anne babaları korku sardı! İşin aslı başka çıktı

Sosyal medya üzerinden 10 kadının fotoğrafını yayımlayarak çocuk kaçırma şebekesini ifşa ettiğini söyleyen şahıs yakalandı. Anne babaları korkuya sevk eden organ mafyası paylaşımının dolaşıma girmesi sonrası inceleme yapan ekipler işin aslını ortaya çıkardı.

Ankara 'ta şebekesine ilişkin sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bir paylaşım anne babaları paniğe sevk etti. Çocuk kaçırdığı iddiasıyla 10 kadının fotoğrafı paylaşılması sonrası güvenlik birimleri harekete geçti.

KADINLARIN TÜRKİYE İLE ALAKASI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Paylaşılan 10 kadın fotoğrafının altında, "organ mafyası üyelerinin Ankara'nın Mamak ilçesinde çocukları kaçırma girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince Mamak'ta konuyla ilgili bir kayıp, kaçırılma müracaatı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialar ve kullanılan görseldeki kadınlara ait fotoğrafların ise Türkiye'de herhangi bir kriminal olayda yer almadığı belirlendi.

INTERPOL TARAFINDAN BAŞKA SUÇLARDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görsel üzerinden yapılan araştırmalarda ise, görselin yabancı bir sitede de interpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği tespit edildi.

DEZENFORMASYON YAPAN KİŞİ YAKALANDI

Paylaşımı yaptığı tespit edilen Y.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. isimli şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

