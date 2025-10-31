Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa zaferi: Altın madalya geldi!

Arnavutluk’un Durres kentinde, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Turnuvada özel performanslar gösteren Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç için açıklamada bulunan federasyon, "Arnavutluk’un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla altın ile Avrupa şampiyonu olmayı başardı." ifadelerini kullandı.

YUSUF FEHMİ GENÇ MOLDOVA'DA DA ALTIN MADALYAYI GÖĞÜSLEMİŞTİ

Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç; koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda ise 348 kiloyla da Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.