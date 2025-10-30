Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrail etkisi: Karşılaşmaların yeri değişti!

Fenerbahçe Beko, Avrupa maçlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Esasen ise sarı lacivertliler, İsrail ekipleriyle oynayacakları karşılaşmaların farklı bir ülkede gerçekleşeceğini belirtti.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 22:42

'dan taraftarlar için önemli bir açıklama geldi. Son Avrupa şampiyonu temsilcimiz, kararını duyurdu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN İSRAİL EKİPLERİYLE OYNANACAK MAÇLAR İÇİN DUYURU

"Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv Maçları İle İlgili Bilgilendirme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya’nın şehrindeki SAP Garden’ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır."

https://x.com/FBBasketbol/status/1983968462650191985

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'DA YENİ SEZON NASIL GİDİYOR?
Kadro yapılanmasına dair soru işaretleri barındıran temsilcimiz, Avrupa'da sürpriz mağlubiyetler almıştı.
