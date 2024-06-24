İngiltere Kralı Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne kaza geçirdi!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 15:16 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:24
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 73 yaşındaki Prenses Anne'nin sağlık durumu hakkında Kral Charles'ın sıklıkla bilgi aldığını belirtildi.
PRENSES ANNE'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.
Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı