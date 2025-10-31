Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak

Elektrik faturalarında devlet desteği sistemi değişti. Artık elektrik tüketimi yıllık bu miktarı aşanlar devlet desteği alamayacak. Elektrik faturalarında ödenecek tutarı etkileyecek değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 00:43

Resmi Gazete'de elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin düzenleme yayımlandı. Artık karara göre fazla olanlar destek alamayacak.

Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak

ELEKTRİK FATURASI 984 LİRAYI AŞANLAR DİKKAT

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatı aşan aboneler artık kapsamı dışında yer olacak. Aylık elektrik faturası ortalama 984 liranın gelenler artık destekten faydalanamayacak.

Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak.

Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak

Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi. Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz faturasında yüzde 30 tasarruf formülü! Uzman isim tüyoyu verdi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt zam geliyor! İşte yeni rakamlar
ETİKETLER
#Ekonomi
#fatura
#devlet desteği
#elektrik tüketimi
#Elektrik Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.