Elektrikte yeni dönem! Faturanız bu limiti aşıyorsa artık devlet desteği olmayacak

Resmi Gazete'de elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin düzenleme yayımlandı. Artık karara göre elektrik tüketimi fazla olanlar destek alamayacak.

ELEKTRİK FATURASI 984 LİRAYI AŞANLAR DİKKAT

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatı aşan aboneler artık devlet desteği kapsamı dışında yer olacak. Aylık elektrik faturası ortalama 984 liranın gelenler artık destekten faydalanamayacak.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak.

Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi. Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.