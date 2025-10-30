Akaryakıt zam geliyor! İşte yeni rakamlar

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrasında benzin fiyatlarına artış bekleniyor. Aynı zamanda döviz cinsinden ithal edilen akaryakıtta dolar kurunun yükselmesi de fiyat artışına etken olarak görülüyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya, Ankara'da 54,31 liraya, İzmir'de ise 54,66 liraya yükselmesi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.