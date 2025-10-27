Doğal gaz faturasında yüzde 30 tasarruf formülü! Uzman isim tüyoyu verdi!

Kategoriler
Hava sıcaklıkları düştü, kış ayları kapıya dayandı. Vatandaşlar fatura hesabı yaparken uzmanlar daha düşük maliyetlerin mümkün olduğunu söylüyor! İşte yüzde otuza varan tasarrufun şifreleri!
NELER YAPILMALI?
Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğal gaz ve kombi bakımını yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğal gaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.
Hem olası arızalarının önüne geçmek, hem de doğal gaz faturalarını düşürerek sağlıklı bir kış geçirmek için kombi bakımının önemine değinen uzman, kombi bakımının ve peteklerin bakımı ile bilgi verdi.
KRİTİK KONTROLLER
Kombi bakımı yılda en az bir defaya mahsus zaruri olduğunu belirten uzman, "Kombi bakımı yapılırken bazı işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler, Kombi cihazının sıcak, su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir. Kombi cihazının su sızdırmazlık kontrolü yaptır. Kombi cihazı tozlanma kontrolü yapılarak gerekirse temizler.
YOĞUŞMALI KOMBİ DETAYI!
Kombi cihazının yanma odası brülörü temizlenir. Kombi içerisindeki Elektrik ve Elektronik bağlantılar kontrol edilir. Kombi baca fanı kontrol edilir ve yağlanır. Genleşme tankı kontrol edilir basıncı ayarlanır ve aynı zamanda bar seviyesi ayarlanır. Kombi kalorifer dönüş hattı pislik tutucu filtresi temizlenir. Yoğuşmalı kombilerde ise ekstra olarak yoğuşma su haznesi temizliği yapılır. İki kalorifer gidiş Hattı yöndeki çamur ayrıştırıcı fitresi temizlenir.
PETEK TEMİZLİĞİ
Gaz tüketicilerinin, kombi bakımı ile beraber bilinmesi gereken petek temizliği en önemli bir unsur olduğunu da söyleyen uzman, Petek temizliğinin iki yılda bir yapılması uygundur. Yalnız yıllık yapılmasını tavsiye ederiz. Petek temizliğinde şu önemlidir. İçerisindeki pas zerrecikleri fitre tıkanıklığına sebebiyet verdiği için bu da bizim ilerde kombinin azalacağını haber vermektedir. Bu yüzden petek temizliği de zaruridir" dedi.