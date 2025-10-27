Doğal gaz faturasında yüzde 30 tasarruf formülü! Uzman isim tüyoyu verdi!

NELER YAPILMALI?

Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğal gaz ve kombi bakımını yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğal gaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.

Hem olası arızalarının önüne geçmek, hem de doğal gaz faturalarını düşürerek sağlıklı bir kış geçirmek için kombi bakımının önemine değinen uzman, kombi bakımının ve peteklerin bakımı ile bilgi verdi.