TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Papara kapandı mı? Faaliyet izni iptal edildi, Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet yetkisini iptal etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
00:43
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
00:43

(TCMB), elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş’nin faaliyet iznini kaldırdı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para çıkarma ve ödeme hizmetleri yetkisinin, ilgili yasa hükümlerine aykırılık sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de ilan edildi.

PAPARA KAPATILDI MI?

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yasa’nın 15., 16., 18. ve 19. maddeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Bu kararla birlikte Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine dair lisansı sona ermiş oldu.

PAPARA OLAYI NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “ ve ” soruşturması kapsamında şirkete kayyum olarak görevlendirilmişti.

Şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına katkıda bulunduğu iddia edilmişti.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da "örgüt yöneticiliği" ile suçlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Papara kullanıcılarının hesaplarında bulunan bakiyelere ne olacak?
TCMB kararının ardından süreç TMSF gözetiminde yürütülecek, kullanıcıların hak kaybı yaşamaması için yasal prosedür devreye alınacak.
ETİKETLER
#merkez bankası
#kara para aklama
#tmsf
#papara park
#yasadışı bahis
#Elektronik Para
#Faaliyet İzni
#Aktüel
