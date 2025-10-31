Papara kapandı mı? Faaliyet izni iptal edildi, Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş’nin faaliyet iznini kaldırdı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para çıkarma ve ödeme hizmetleri yetkisinin, ilgili yasa hükümlerine aykırılık sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de ilan edildi.

PAPARA KAPATILDI MI?

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yasa’nın 15., 16., 18. ve 19. maddeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Bu kararla birlikte Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine dair lisansı sona ermiş oldu.

PAPARA OLAYI NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasadışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirilmişti.

Şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına katkıda bulunduğu iddia edilmişti.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da "örgüt yöneticiliği" ile suçlanıyor.