Juventuslu yıldız için transfer pazarlıkları: Temaslar resmen başladı!

Juventus'ta Weston McKennie süreci ağırdan alınırken, menajerler aracılığıyla oyuncuya teklifler gelmeye başladı. Esasen ise Weston McKennie, Juventus'un tavrına göre hareket etmeye hazırlanıyor.

JUVENTUS'TA KRİTİK KARAR

2020 yılında Juventus'a katılan ve kiralık olarak yaşanan ayrılıklardan sonra kendisini ispatlayan Weston McKennie, şu an için yine gözden çıkarılmak üzere! Zira yıldız orta saha, son dönemdeki bazı maçlarda camianın eleştiri oklarının hedefi olmuş ve beklenen performanstan çok uzak olduğu öne sürülmüştü. İlave olarak ise Çizme devinin, Weston McKennie ile ayrılığı gündemine aldığı da düşünülüyor.

WESTON MCKENNIE VE JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus ile toplamda 193 maça çıkan Weston McKennie, 18 gol ile 19 asistlik katkı sağlamıştı.