Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Juventuslu yıldız için transfer pazarlıkları: Temaslar resmen başladı!

Juventus'un deneyimli orta sahası Weston McKennie, an itibarıyla transfer pazarında başroldeki isimlerden oldu. Zira yıldız futbolcu, sözleşmesinin son aylarına girmesine rağmen İtalya devinden yeni bir kontrat önerisi almadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventuslu yıldız için transfer pazarlıkları: Temaslar resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 00:34

'ta süreci ağırdan alınırken, menajerler aracılığıyla oyuncuya teklifler gelmeye başladı. Esasen ise Weston McKennie, Juventus'un tavrına göre hareket etmeye hazırlanıyor.

Juventuslu yıldız için transfer pazarlıkları: Temaslar resmen başladı!

JUVENTUS'TA KRİTİK KARAR

2020 yılında Juventus'a katılan ve kiralık olarak yaşanan ayrılıklardan sonra kendisini ispatlayan Weston McKennie, şu an için yine gözden çıkarılmak üzere! Zira yıldız orta saha, son dönemdeki bazı maçlarda camianın eleştiri oklarının hedefi olmuş ve beklenen performanstan çok uzak olduğu öne sürülmüştü. İlave olarak ise Çizme devinin, Weston McKennie ile ayrılığı gündemine aldığı da düşünülüyor.

Juventuslu yıldız için transfer pazarlıkları: Temaslar resmen başladı!

WESTON MCKENNIE VE JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus ile toplamda 193 maça çıkan Weston McKennie, 18 gol ile 19 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

WESTON MCKENNIE İLE TÜRKİYE'DEN KİM İLGİLENMİŞTİ?
Yetenekli oyuncu, bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lionel Messi transfer olmak istedi ama kabul etmediler!
Real Madrid'de Arda Güler zirvesi!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#transfer
#İtalya
#serie a
#juventus
#Weston Mckennie
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.