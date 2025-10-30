Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid'de Arda Güler zirvesi!

Real Madridli futbolseverler için Arda Güler etkisi her geçen gün artıyor. Son dönemdeki performansıyla dikkatleri iyice üzerine çeken Arda Güler, an itibarıyla ayın oyuncusu seçildi.

Burak Ayaydın
30.10.2025
30.10.2025
Real Madrid'de taraftarın tercihi Arda Güler oldu. Milli yıldız, gösterdiği performansın neticesinde Ekim ayının en iyisi seçildi.

ARDA GÜLER OYLAMADA BİRİNCİ SEÇİLDİ

Real Madrid formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu oldu! Ayrıca Xabi Alonso da geçtiğimiz haftalarda Arda Güler'den sık sık övgüyle bahsetmiş ve kilit bir rol aldığının altını çizmişti.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

İspanyol devinde bu sezon 19 maça çıkan Arda Güler, 4 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

ARDA GÜLER'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Milli yıldızın güncel piyasa değeri, 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.
