Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.

İşte 31 Ekim 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...

31 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul-Avrupa Yakası: 53.49 TL

53.49 TL İstanbul-Anadolu Yakası: 53.32 TL

53.32 TL Ankara: 54.35 TL

54.35 TL İzmir: 54.69 TL

MOTORİN

İstanbul-Avrupa Yakası: 55.47 TL

55.47 TL İstanbul-Anadolu Yakası: 55.33 TL

55.33 TL Ankara: 56.50 TL

56.50 TL İzmir: 56.82 TL

LPG