18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarında artışı tetikledi. Benzine 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. İşte 31 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

31.10.2025
31.10.2025
Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

İşte 31 Ekim 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

31 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 53.49 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 53.32 TL
  • Ankara: 54.35 TL
  • İzmir: 54.69 TL

MOTORİN

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 55.47 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 55.33 TL
  • Ankara: 56.50 TL
  • İzmir: 56.82 TL

LPG

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 27.71 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 27.08 TL
  • Ankara: 27.60 TL
  • İzmir: 27.53 TL
ETİKETLER
#dolar kuru
#akaryakıt fiyatları
#Benzin Zam
#Motorin Zammı
#Lpg Fiyatlar
#Ekonomi
