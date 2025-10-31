Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte 31 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.
İşte 31 Ekim 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN
MOTORİN
LPG