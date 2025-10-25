Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Motorin fiyatlarındaki yaklaşık 3 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkese yanaşmayan Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için, ülkenin en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yanı sıra bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine almıştı. Trump'ın yaptırım kararı sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçmişti.

MOTORİNE 3 TL ZAM

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zammı tetikledi. Motorin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren yaklaşık 3 TL zam geldi. Son yıllarda tek seferde yapılan bu en büyük zam pompaya resmen yansıdı.

LİTRESİ 56 TL'Yİ AŞTI

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 56 lirayı aşmış oldu.

Motorine 22 Ekim'de 98 kuruş indirim yapılmıştı.

25 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gelen 3 liralık zammın ardından akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

MOTORİN

İstanbul-Avrupa Yakası: 55,32 TL

55,32 TL İstanbul-Anadolu Yakası: 55,20 TL

55,20 TL Ankara: 56,36 TL

56,36 TL İzmir: 56,66 TL

BENZİN

İstanbul-Avrupa Yakası: 52,16 TL

52,16 TL İstanbul-Anadolu Yakası: 51,99 TL

51,99 TL Ankara: 53,04 TL

53,04 TL İzmir: 53,34 TL

LPG