Ekonomi
Editor
 | Onur Kaya

Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim akaryakıt fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıta da zam olarak yansıdı. Motorine beklenen 3 TL'lik zam, gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 55 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 56 TL'yi aştı. İşte 25 Ekim 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 05:17
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 05:21

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. fiyatlarındaki yaklaşık 3 TL'lik fiyatlara yansıdı.

TRUMP'IN YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı , Ukrayna ile ateşkese yanaşmayan Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak için, ülkenin en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yanı sıra bu şirketlerin iştiraklerini listesine almıştı. Trump'ın yaptırım kararı sonrası tırmanışa geçmişti.

Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİNE 3 TL ZAM

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zammı tetikledi. Motorin fiyatlarına cumartesi gününden itibaren yaklaşık 3 TL zam geldi. Son yıllarda tek seferde yapılan bu en büyük zam pompaya resmen yansıdı.

Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim akaryakıt fiyatları

LİTRESİ 56 TL'Yİ AŞTI

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 55 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 56 lirayı aşmış oldu.

Motorine 22 Ekim'de 98 kuruş indirim yapılmıştı.

Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geldi! İşte 25 Ekim akaryakıt fiyatları

25 EKİM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine gelen 3 liralık zammın ardından akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

MOTORİN

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 55,32 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 55,20 TL
  • Ankara: 56,36 TL
  • İzmir: 56,66 TL

BENZİN

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 52,16 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 51,99 TL
  • Ankara: 53,04 TL
  • İzmir: 53,34 TL

LPG

  • İstanbul-Avrupa Yakası: 28,23 TL
  • İstanbul-Anadolu Yakası: 27,24 TL
  • Ankara: 28,14 TL
  • İzmir: 27,93 TL
