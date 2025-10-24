Petrol haftayı yükselişle kapatıyor

Petrol piyasasında bu hafta hareketli geçti. ABD’nin Rusya’nın enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yeni yaptırımları, arz kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, perşembe günü sert bir yükselişi beraberinde getirdi. Cuma sabahı ise fiyatlar bir miktar gerilese de haftalık artış devam etti.

YAPTIRIMLAR ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Brent ham petrolü, TSİ 05.00 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle varil başına 65,45 dolara geriledi. ABD WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü de aynı oranda düşerek 61,28 dolardan işlem gördü.

Yine de iki gösterge de haftalık bazda yaklaşık yüzde 7 artışla haziran ortasından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in meydan okuyan bir tavır takınması, piyasadaki tansiyonu biraz daha yükseltti. Rosneft ve Lukoil’in birlikte küresel petrol üretiminin yüzde 5’inden fazlasını karşıladığı biliniyor.

Reuters’a konuşan ticaret kaynakları, ABD’nin kararının ardından Çinli devlet petrol şirketlerinin kısa vadede Rus petrolü alımlarını askıya aldığını aktardı.

ANALİSTLER TEMKİNLİ: “TEK YÖNLÜ YÜKSELİŞ ZOR”

Rakuten Securities’ten emtia analisti Satoru Yoshida, “ABD yaptırımlarının oluşturduğu arz endişeleriyle desteklenen alımlar zayıfladı. OPEC’in yedek kapasitesi bulunması nedeniyle petrolün tek yönlü bir yükseliş trendine girmesi zor” değerlendirmesini yaptı.

Yoshida, WTI fiyatlarının 65 doların 5 dolar üzerinde veya altında dalgalanabileceğini söyledi.

GÖZLER TRUMP–Xİ GÖRÜŞMESİNDE

Yatırımcıların odağı şimdi gelecek haftaki kritik görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yapacağı toplantıdan çıkacak mesajların, küresel petrol piyasalarında yönü belirlemesi bekleniyor.