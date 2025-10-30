Menü Kapat
19°
 Serhat Yıldız

Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı

Yatırımcılar, ABD-Çin görüşmelerinden çıkacak olası ticaret anlaşmasına umut bağlıyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2025
09:56
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
09:56

Petrol piyasalarında temkinli bir iyimserlik hâkim. ile arasında devam eden ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanabileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını bir nebze de olsa artırdı. Bu iyimser hava sayesinde petrol fiyatları, Asya seansında önceki gün elde ettiği kazançların büyük kısmını korumayı başardı.

Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı

BRENT 65 DOLAR SINIRINDA

ham petrolü, çarşamba günü 52 sent yükseldikten sonra perşembe sabahı Türkiye saatiyle 07.02 itibarıyla 4 sent (%0,06) gerileyerek varil başına 64,88 dolara indi. ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham ise önceki günkü 33 sentlik artışın ardından 9 sent (%0,15) düşüşle 60,39 dolardan işlem gördü. Yani piyasa, şimdilik bir denge arayışında.

Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı

TRUMP VE Xİ GÖRÜŞMESİ YAKINDAN İZLENİYOR

ABD Başkanı Donald ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Kore’nin Busan kentindeki bir hava üssünde yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu temasın piyasalar tarafından büyük bir merakla izlendiği açık.

Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı

"TİCARET ANLAŞMASI ENERJİ TALEBİNİ ARTIRABİLİR"

Yeni Delhi merkezli SS WealthStreet’in kurucusu Sugandha Sachdeva, olası bir ticaret anlaşmasının küresel piyasalarda iyimserliği artırabileceğine dikkat çekti. Sachdeva’ya göre, “Ticaret görüşmelerinde atılacak her olumlu adım piyasa güvenini güçlendirir. Bu da küresel enerji talebini canlandırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yapabilir.”

ETİKETLER
#petrol
#çin
#abd
#trump
#wtı petrol
#Brent
#Ticaret Görüşmeleri
#Otomobil
