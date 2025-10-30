EYT bekleyenler dikkat! Buna dikkat etmeyenler yandı

EYT kapsamında olup henüz emekli olamayanların sebepleri, "Prim gün sayısının eksik olması, BAĞ-KUR’a tabi günlerin silinmiş veya dondurulmuş olması ve ihya edilmemiş ol­ması, Son 2520 gün kuralı ne­deniyle emeklilik statüsünün SSK’dan BAĞ-KUR’a dönüş­mesi, EYT kapsamında olmakla birlikte az prim günü nedeniy­le 3600 gün kısmi emeklilik şartına zorunlu tercih olun­ması (kadınlarda 58, erkekler­de 60 yaş), Hizmet birleştirmesi iş­lemlerinin yapılmamış olması, borçlanma ve emeklilik süreçlerine ilişkin yeterli bil­giye sahip olunmaması, memurlarda maaşa isti­naden emekli aylıklarının dü­şük olması, emekliliği hak etmesine rağmen, kamuda, belediye ve kamu iktisadi kuruluşlarında çalışması nedeniyle emekli ol­duktan sonra işini bırakmak zorunda kalacak olunması, özel sektörde emekli ol­duktan sonra işverenin emekli çalıştırmaması, yurtdışı borçlanması ya­parak eksik gününü tamamla­yanların, yurtdışında çalışma­sı, sosyal yardım yada işsizlik maaşı alması nedeniyle Tür­kiye’den emekli aylığı alama­maları olarak sıralandı.

