19°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!

EYT bekleyenler dikkat! Buna dikkat etmeyenler yandı

Ekim 30, 2025 09:38
1
eyt

3 Mart 2023 tarihinde yü­rürlüğe giren EYT düzenlemesi ile emeklilik sisteminin yeni bir döneme gir­diğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliliğin, yalnızca “emekli olabilir miyim?” sorusuyla sı­nırlı olmadığını, emekli olma tarihine göre alınacak maaşın değiştiğini, kıdem tazminatı ve güncelleme katsayısının önem arz ettiğini açıklayarak önemli bilgiler verdi.

 

2
eyt bekleyen emekli

Her çalışanın kendi prim gününü, sigorta statüsünü, son 2520 gün kuralını ve borç­lanma durumunu gözden ge­çirmesi; kararını buna göre şekillendirmesinin önem arz ettiğini belirten Erdursun, EYT yasa­sı çıkalı 32 aylık süreyi geç­mesine rağmen tüm EYT’liler emekli olamadığını, EYT’nin de ken­di içinde çeşitli nedenlerle za­mana yayıldığını belirtti.
 

3
özgür erdursun

Erdursun, bugün ETY’li olduğu halde emekli olamayan 1 milyon 775 bin ki­şi olduğunu ve yüzbinlerce kişi prim gün eksiği nedeniyle belki hiç emekli olamayacağını vurgulayarak EYT bekleyenleri uyardı.

 

4
eyt

EYT kapsamındaki top­lam kişi sayısı: yaklaşık 4,5 milyon olduğunu bildiren Erdursun, bugüne kadar emekli olan kişi sayısı: yaklaşık 2 milyon 725 bin kişi olduğunun altını çizdi.
 

5
Erdursun, EYT kapsamında olup he­nüz emekli olamayan kişi sa­yısı: yaklaşık 1 milyon 775 bin olduğunu hatırlattı.

Erdursun, EYT kapsamında olup he­nüz emekli olamayan kişi sa­yısı: yaklaşık 1 milyon 775 bin olduğunu hatırlattı.
 

6
eyt

EYT kapsamında olup henüz emekli olamayanların sebepleri, "Prim gün sayısının eksik olması, BAĞ-KUR’a tabi günlerin silinmiş veya dondurulmuş olması ve ihya edilmemiş ol­ması, Son 2520 gün kuralı ne­deniyle emeklilik statüsünün SSK’dan BAĞ-KUR’a dönüş­mesi, EYT kapsamında olmakla birlikte az prim günü nedeniy­le 3600 gün kısmi emeklilik şartına zorunlu tercih olun­ması (kadınlarda 58, erkekler­de 60 yaş), Hizmet birleştirmesi iş­lemlerinin yapılmamış olması, borçlanma ve emeklilik süreçlerine ilişkin yeterli bil­giye sahip olunmaması, memurlarda maaşa isti­naden emekli aylıklarının dü­şük olması, emekliliği hak etmesine rağmen, kamuda, belediye ve kamu iktisadi kuruluşlarında çalışması nedeniyle emekli ol­duktan sonra işini bırakmak zorunda kalacak olunması, özel sektörde emekli ol­duktan sonra işverenin emekli çalıştırmaması, yurtdışı borçlanması ya­parak eksik gününü tamamla­yanların, yurtdışında çalışma­sı, sosyal yardım yada işsizlik maaşı alması nedeniyle Tür­kiye’den emekli aylığı alama­maları olarak sıralandı.
 

7
Emeklilik

Erdursun, "Emeklilik, yalnızca hak ka­zanma yönüyle değil, bağlana­cak aylığın tutarı ve kıdem taz­minatı gibi ekonomik etkiler açısından da önem taşımakta­dır. Önümüzdeki süreçte hem emekli aylığı hesaplamasın­da kullanılan parametrelerde hem de borçlanma oranların­da değişiklik yapılması bek­lenmektedir" diyerek EYT bekleyenleri uyardı.

 

8
Emekli aylıkları

Erdursun, "Emekli aylıkları; enflasyon oranı, büyüme verileri ve ka­zanç güncelleme katsayısı­na göre hesaplanmaktadır. Bu katsayı yılına göre farklılaşa­bilmekte ve bağlanacak emek­li aylığının seviyesini etkile­yebilmektedir" diyerek 2025 veya 2026 yılında emek­lilik başvurusunda bulunma­nın başlangıç aylığı üzerin­de farklı sonuçlar doğurmasının mümkün olduğunu belirtti.

 

9
Kıdem tazminatı

Erdursun, "Kıdem tazminatı tavanı, brüt asgari ücrete bağlı olarak belirlenmektedir. 2026 yılın­da asgari ücrette yapılacak ar­tış, kıdem tazminatı tutarını yükseltebilir. Emeklilik kara­rında yalnızca aylık değil, kı­dem tazminatı unsuru da dik­kate alınmalıdır" dedi.

 

10

