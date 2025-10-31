Şehit babası kalp krizine yenildi

Kategoriler
Zeytin Dalı harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit olmuştu. İnegöllü şehit, 8 Nisan 2021'de gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Hasan Çakır (59), Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun demişti.
Bu akşam evinde fenalaşan Hasan Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Çakır kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Eşinin ölümünü öğrenen Saniye Çakır, Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan diyerek gözyaşı döktü.