Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sivas'ta hakarete uğrayan şehit babası ilk kez konuştu: En çok dilenci kelimesi ağrıma gitti

Sivas'ta otobüs şoförü tarafından tehdit edilen ve hakarete uğrayan şehit babası ilk kez konuştu. Şehit babası en çok 'dilenci' kelimesinin ağrına gittiğini açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 13:50

’ta dün şehit babasına karşı yapılan büyük saygısızlık tepki çekti. Şehit babasına "dilenci" diyerek eden ve etmeye çalışan otobüs şoförü Ö.K. işten çıkarılmış ve idari para cezası almıştı.

Sivas'ta hakarete uğrayan şehit babası ilk kez konuştu: En çok dilenci kelimesi ağrıma gitti

Olay sonrası Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci basın açıklaması yaptı. Otobüs şoförünün hakaretine maruz kalan şehit babası Kaya Turan Kıraç, olayın ardından konuştu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan şehit babası, "En çok zoruma giden şey 'dilenci' demesi oldu. 'Git bildiği yere şikayet et' dedi" diye konuştu.

Sivas'ta hakarete uğrayan şehit babası ilk kez konuştu: En çok dilenci kelimesi ağrıma gitti

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA SAYGISIZLIĞA TEPKİ

Adliye çıkışından basın mensuplarına açıklama yapan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Çayboyu Mahallesi hattında görev yapan bir özel halk otobüsü şoförü tarafından, bir şehit babamıza ağır hakaretlerde bulunulmuş, fiziki saldırıya teşebbüs edilmiştir. Bu insanlık dışı, ahlak dışı davranışı en sert şekilde kınıyoruz. Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Biz bugüne kadar benzer olaylarda hep sükûnetle, sabırla davrandık. Her defasında hukukun işlemesi için gerekeni yaptık. Ama bu olay sabrın da sınırını aşmıştır. Olayın ardından gerekli mercilerle hemen irtibata geçilmiştir. Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz; Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Sivas'ta hakarete uğrayan şehit babası ilk kez konuştu: En çok dilenci kelimesi ağrıma gitti

ŞEHİT BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şehit babası Kaya Turan Kıraç ise, "En çok zoruma giden şey 'dilenci' demesi oldu. 'Git bildiği yere şikayet et' dedi. Ben de bildiğim yere gelip şikâyet ettim. Onlar da gereğini yapacaklar" diye konuştu.

Olay, dün akşam Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelmişti. Aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darp etmeye kalkmıştı.

