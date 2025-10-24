Menü Kapat
Gündem
 Merve Yaz

Şehit babasına hakaret etmişti! Hadsiz şoförden şaşkına çeviren sözler

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına 'dilenci' diye hararet edip darbetmeye kalktı. İşten çıkartılan sürücüye ayrıca para cezası uygulandığı öğrenilirken, şoförün adliyeye sevki sırasında sarf ettiği pişkin sözler sosyal medyada gündem oldu.

Şehit babasına hakaret etmişti! Hadsiz şoförden şaşkına çeviren sözler
24.10.2025
24.10.2025
saat ikonu 12:42

kent merkezi Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsü şoförü, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrıldı. Şoför Murat B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Şehit babasına hakaret etmişti! Hadsiz şoförden şaşkına çeviren sözler

ŞEHİT BABASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK


Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için 'dilenci' diyerek edip, darbetmeye kalktı. Yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alınarak, otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi.

Şehit babasına hakaret etmişti! Hadsiz şoförden şaşkına çeviren sözler

ŞOFÖRDEN PİŞKİN SÖZLER

Şehit babası Kaya Turan Kıraç, geçtiğimiz günlerde Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine şoför, savcının talimatıyla dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şehit babasına hakaret etmişti! Hadsiz şoförden şaşkına çeviren sözler

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat B., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı.

Kaya Turan Kıraç’ın oğlu Piyade Er Ali Kıraç, 2009 yılında Kandıra Piyade Komutanlığı'nda askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.

