Ermenek maden şehitleri 11 yıl sonra mezarları başında anıldı

Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014'te maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 11. yılında mezarları başında anıldı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti. Burada, Çiçekli ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

Program, işçilerin mezarları başında dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.