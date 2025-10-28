Avustralya'da maden faciası! 2 ölü, 1 yaralı

Kategoriler
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletinde yer alan bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.