Venezuela’da altın madeni çöktü! Çok sayıda ölü var

Venezuela’nın güneyinde yer alan El Callao’da etkili olan şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle bir altın madeninde çökme meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, madenin çökmesi sonucu en az 14 kişinin hayatın kaybettiğini duyurdu.
Yetkililer, üç ayrı şaftta cesetlerin bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Çalışmaların ilk aşamasının su seviyesini düşürmek için bölgedeki tüm şaftları boşaltmak ve ardından kurtarma çalışmalarını değerlendirmek olduğu aktarıldı.