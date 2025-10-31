Kahramanmaraş depremle sarsıldı! AFAD duyurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ederken bir ilimizden daha deprem haberi geldi. Depremin adresi bu kez, 2023'te 'asrın felaketi' ile sarsılan Kahramanmaraş oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM PANİĞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.40'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

