Balıkesir'de bir deprem daha! Gece yarısı korkuttu

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.52'de meydana gelen depremin derinliği AFAD tarafından 13 kilometre olarak bildirildi.

Balıkesir 10 Ağustos'ta 6,1'lik depremden 2,5 ay sonra tekrar 6,1'lik depremle sallanmıştı. Sarsıntının ardından bölge adeta deprem fırtınasına yakalandı. Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.