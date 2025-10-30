Menü Kapat
Arama
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bir il bunu konuşuyor! Depremin ardından esrarengiz olay

Son dönemlerde Türkiye sık sık depremlerle sarsılıyor. Özellikle Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntılar birçok vatandaşı panikletti. Tüm bu olumsuzlukların içinde Sındırgı'da depremlerin ardından bir ilginç ama bölge halkını sevindiren bir olay yaşandı. 20 yıldır akmayan su kaynağı tekrardan akmaya başladı. Bölge halkı, "Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi" diyerek büyük sevinç yaşadı. Yeniden akmaya başlayan su sebze ve meyve bahçelerine hayat verecek.

Sındıgı'ya bağlı Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurudu. Ilık akan su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi.

YENİDEN AKMAYA BAŞLADI

Mahallenin yaşlılarının, çocukluk ve gençlik hatıralarında kalan su kaynağı, 10 Ağustos'ta merkezli 6,1 büyüklüğündeki ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden akmaya başladı.

Bir il bunu konuşuyor! Depremin ardından esrarengiz olay

BAHÇELERE CAN SUYU OLACAK

Eskisinden de gür akan, kendisine yeni yollar oluşturan su kaynağı, Emendere Mahallesi sakinlerini sevindirdi.
Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu söyledi.

TANKLA SU GETİRİYORLARDI


Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini anlattı. Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

Bir il bunu konuşuyor! Depremin ardından esrarengiz olay

ESKİSİNDEN DAHA ÇOK AKIYOR

"Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu.

Bir il bunu konuşuyor! Depremin ardından esrarengiz olay

Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ yapacak."
Mahalleden İsmail Koç ise depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi." diye konuştu.

ETİKETLER
#deprem
#tarım
#bahçe
#Sındırgı
#Emendere Mahallesi
#Su Kaynağı
#Termal Su
#Yaşam
