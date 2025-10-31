Menü Kapat
18°
Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti

Zafer Partisi'nin Manisa teşkilatında toplu istifa depremi yaşandı. Aralarında Manisa İl Başkanı, ilçe başkanları ve son yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarının da olduğu 150 kişi istifasını sundu. İstifaya ilişkin ortak açıklama yapan partililer, ayrılık gerekçelerini belirtti.

Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti
İl Teşkilatı'nda, İl Başkanı Necdet Erikçi başta olmak üzere il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu, birçok ilçe başkanı ve 2024 yerel seçimlerindeki adayların da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi, partiden topluca etti. İstifanın gerekçesi "" olarak açıklandı.

Zafer Partisi Manisa teşkilatlarında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları toplu istifayı getirdi. İstifa kararına ilişkin yapılan ortak açıklamada, partide uzun süredir büyük emek verdikleri ancak gelinen noktada yolları ayırmanın "zorunlu hale geldiği" belirtildi. Açıklamada, her türlü zorluğa rağmen inandıkları değerler uğruna mücadele ettikleri, ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararın kaçınılmaz hale geldiği belirtilerek, mücadelelerini sürdürecekleri kaydedildi.

Zafer Partisi'nde deprem! Başkanla birlikte 150 kişi istifa etti

İstifa edenler arasında Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi, İl Teşkilat Başkanı Alican Lopoğlu, İl Sekreteri Kemal Tekcan Güneş, İl Başkan Yardımcısı Mert Gör, İl Gençlik Kolu Başkanı Serkan Egemen Sıvacı ve İl Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Çokluk gibi önemli isimler yer aldı.

Ayrıca Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç, Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak ile Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatları ve yönetimlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın yanı sıra Soma, Akhisar, Yunusemre, Kırkağaç gibi ilçelerin belediye başkan adayları ve çok sayıda belediye meclis üyesi adayının da istifasını sunduğu öne sürüldü.

