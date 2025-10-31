AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti'li Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Muş'tan yola çıkan Çakmak (59), 49 DC 088 plakalı cipiyle Çorum'a giderken Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Salih Çakmak, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ilk olarak Mecitözü Devlet Hastanesi'ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.
AK Parti'li Salih Çakmak, 2024 yerel seçimlerinde 644 oy alarak, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi adayı Engin Atılgan'a 173 oy fark atarak Serinova Belde Belediye Başkanlığı seçimini kazanmıştı.