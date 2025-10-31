Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Onur Kaya

AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, cipiyle Çorum'da trafik kazası geçirdi. Aracıyla tarlaya dalan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
06:23
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
06:48

AK Parti'li Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

ARABASIYLA TARLAYA UÇTU

'tan yola çıkan Çakmak (59), 49 DC 088 plakalı cipiyle 'a giderken Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Salih Çakmak, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ilk olarak Mecitözü Devlet Hastanesi'ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOPLANTIYA KATILACAKTI

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi

173 OY FARKLA BAŞKAN SEÇİLDİ

AK Parti'li Salih Çakmak, 2024 yerel seçimlerinde 644 oy alarak, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi adayı Engin Atılgan'a 173 oy fark atarak Serinova Belde Belediye Başkanlığı seçimini kazanmıştı.

SALİH ÇAKMAK KİMDİR?
Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, 24 Mayıs 1966'da Muş merkeze bağlı Serinova beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Serinova'da tamamlayan Çakmak, yıllardır ilçede çiftçilik yaptı. Evli ve 6 çocuk babası olan Salih Çakmak, 2024'te AK Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Serinova Belde Belediye Başkanı seçildi.
#trafik kazası
#hastane
#muş
#çorum
#Serinova
#Çakmak
#Mecitözü
#Gündem
