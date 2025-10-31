AK Parti'li belediye başkanı trafik kazası geçirdi

SALİH ÇAKMAK KİMDİR?

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, 24 Mayıs 1966'da Muş merkeze bağlı Serinova beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Serinova'da tamamlayan Çakmak, yıllardır ilçede çiftçilik yaptı. Evli ve 6 çocuk babası olan Salih Çakmak, 2024'te AK Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Serinova Belde Belediye Başkanı seçildi.