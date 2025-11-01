Balıkesir'de art arda deprem! AFAD verileri açıkladı

10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor.

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 03.50'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan sarsıntının derinliğinin 5,37 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Aynı bölgede bir dakika sonra bir sarsıntı daha oluştu. AFAD, saat 03.51'de Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliğini 7 kilometre olarak kaydedildi.