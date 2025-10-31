Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 14 binin üzerinde deprem oldu: Uzman isimden kritik uyarı

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Bölgede artçılar sürerken Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Balıkesir Sındırgı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay zonları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Fırat Üniversitesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Balıkesir Sındırgı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay zonları hakkında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda depremlerde bir artış yaşandığına dikkat çeken Aksoy, "Ama bunun özel bir sebebi yok. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra insanlar televizyonlar da izlediği görüntülerden sonra bir hassasiyet oluştu. Buna karşı bazı bölgelerde yoğun depremlerin olduğunu da görüyoruz. Buradaki temel faktör, ülkemizin kuşağında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Akdeniz deprem kuşağındayız. Bizim ülkemizin doğusunda İran’a kadar uzanan bölgede çok sayıda deprem meydana geliyor" dedi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! 14 binin üzerinde deprem oldu: Uzman isimden kritik uyarı

"BİRİKEN ENERJİYİ ATIYORLAR"

Meydana gelen depremlerin sebebinin de üzerinde yaşadığımız coğrafyanın jeolojik özelliği olduğunu belirten Aksoy, "Buna bağlı olarak çok sayıda fay var. Bu faylarda üzerinde yeteri kadar gerilme olan faylar deprem üreterek üzerlerinde biriken enerjiyi atıyorlar. Açığa çıkan enerji de deprem dalgaları oluyor. Baktığımız zaman Elazığ çevresinde en son, 26 Ekim’de Diyarbakır’ın Kuzey’inde Bingöl’e doğru Hani ilçesi yakınlarında bir deprem meydana geldiğini gördük. Bu depreme baktığımız zaman acaba başka bir depremi mi tetikler veya bir başka depremin habercisi midir diye düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! 14 binin üzerinde deprem oldu: Uzman isimden kritik uyarı

"PANİK YAPMAMAK GEREKİYOR"

Bahsi geçen fayın incelendiğinde bunun ana fayla yani Doğu Anadolu Fay zonu içerisinde ana faylarla bir ilişkisi olmayan küçük bir fay olduğunu gözlemlediklerini aktaran Aksoy, "Bunu hemen bir öncü mü veya başka bir depremi tetikleyebilir mi, hayır kendi içerisinde bireysel bir deprem olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bölgede risk oluşturacak depremleri üretebilecek faylar bellidir. Bunlar Doğu Anadolu Fay zonunun Palu-Bingöl arasında kalan bölümü ve Kuzey Anadolu Fay zonunun Yedisu segmenti diye isimlendirilen Erzincan-Yedisu arasındaki bölümü risk olarak devam ediyor. Onun dışındaki fayları, normal olarak karşılamak lazım. Çünkü bir depremi üreten fayın ne kadarlık bölümünün kırıldığına bakmak gerekiyor. O kadar fazla küçük faylar var ki, bunların üretebileceği deprem büyüklüğü uzunluğundan dolayı 5 büyüklüğünü geçmeyecektir. Panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! 14 binin üzerinde deprem oldu: Uzman isimden kritik uyarı

BALIKESİR SINDIRGI DEPREMİ

Balıkesir bölgesi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Literatürden ve meslektaşlarımın yaptığı çalışmaları sonuçlarından izlemeye çalışıyorum. Fakat şunu görüyoruz. 10 Ağustos 2025’de başladı ve o tarihten itibaren 14 binin üzerinde 3 ve üzerinde deprem yaşandı. Bu gerçekten de normalin dışında. Bunun açıklaması o bölgede yapılan detaylı çalışmalardan sonra verilecektir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bu yılın başlarında Ege Denizi’nde deprem fırtınalarını yaşadık. O zaman hem tektonik hem de magmatik etkinliğe bağlanmıştı. Fakat Sındırgı’nın Kuzey Batısında Akhisar çevresinde 2020’de yine bir deprem etkinliği ve Simav çevresinde deprem etkinliklerini görüyoruz. Bu kadar sık ve yoğun deprem etkinliği bize çok sayıda fayın olduğunu gösteriyor. Bir de bu fayları tetikleyen başka bir mekanizma mı var sorusuna cevap verilmesi gerekiyor. Bir deprem kuşağı üzerindeyiz. Coğrafyamız bu şekilde. Jeolojik özellikler sonucunda bunları belirli aralıklarla yaşamak durumunda kalacağız. Fakat bizim sıkıntımız, depremle yaşamaya alışmalıyız, söylemini uygulamaya geçirmekte sıkıntımız var. 6 Şubat 2023 depremlerinde çok sayıda yapımız hasar aldı ve çok fazla insanımızı kaybettik. Fakat bunun yanında yüzey kırığına çok yakın olup yıkılmayan binaları da gördük. Bu da bize neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı açıkça gösteriyor"

