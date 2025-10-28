Menü Kapat
14°
Gündem
 Nalan Güler Güven

Sözbilir o bölgeyi işaret etti! 'Deprem fırtınası sürecek'

Dün akşam saatlerinden Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan depremlerin, deprem fırtınası olarak adlandırıldığını açıkladı. Sözbilir, bu deprem fırtınasının korkulacak bir şey olmasa da, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin bölgede sık yaşanacağını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan , 'in ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede farklı büyüklükte 200'den fazla meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir bu depremlerin deprem fırtınası olarak adlandırıldığını belirterek, bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ifade etti. Sözbilir, "Tam tersine, deprem fırtınası büyük ölçekli bir ana şoktan sonra, 3-4 ve 5 büyüklüğündeki depremlerin daha sık olması demek. Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma anlamında anlaşılmasın. Tamamen sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir." ifadelerini kullandı

Sözbilir o bölgeyi işaret etti! 'Deprem fırtınası sürecek'

İLK DEPREM İKİNCİYİ TETİKLİYOR

Sındırgı fayında 10 Ağustos'ta meydana gelen depremden sonra tekrar aynı büyüklükte deprem yaşanmasının ilginç olduğunu dile getiren Sözbilir, "İlk depremin oluşum yeri biraz daha kuzeybatıda, ikinci depremin yeri biraz daha güneydoğuda yer alıyor. Dolayısıyla ilk depremin ikinci depremi tetiklediği şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Burada depremin 6,1 büyüklüğünde tekrar etmesinin faydan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Sözbilir o bölgeyi işaret etti! 'Deprem fırtınası sürecek'

6 SİSMİK FAY TESPİT EDİLDİ

Sözbilir, 10 Ağustos'taki depreminin ardından Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda yaptıkları bilimsel çalışmada bölgede yeni 6 sismik fay tespit ettiklerini, bu fayların tetiklendiğini dile getirdi.

Bölgede normalde Sındırgı fayı ve ona bağlı olarak Simav Fay Zonu'nun yer aldığını belirten Sözbilir, "Depremlerin büyük çoğunluğu Simav Fay Zonu'nun dağlık alanında gerçekleşiyor. Yani güneyinde kalıyor. Haritaladığımız fayların önemli bir bölümü 10 ila 40 kilometre uzunluğa sahip. Güneydeki ana fay zonuna 'Emendere Fay Zonu' ismini verdik. Orada kaplıcalar ve jeotermal sistem söz konusu. Zaten bu jeotermal sistemin varlığı oradaki faylardaki akışkanlığın da varlığını bize anlatıyor." diye konuştu.

Sözbilir o bölgeyi işaret etti! 'Deprem fırtınası sürecek'

ANA DEPREM GEÇTİ

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede 10 Ağustos'taki depremin artçılarının devam ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Daha onlar bitmemişti. Dün akşam olan depreminin artçıları birlikte olmaya devam ediyor. Aslında depremler üst üste binmiş durumda. Bu aşamada birden fazla fay olduğu için öbür fayları tetikleme olasılığı da var. Artçı depremleri boşalan enerjinin bize yansıması gibi düşünebiliriz. Ama tabi ki o enerji boşa gitmiyor, yerin içinde farklı faylara dağıtılıyor ve o faylar da zamanı geldiğinde tabi ki deprem üretecek. Şu anda panik yapacak bir durum yok. Artık ana şoku yaşamış durumdayız. Artçı şoklar sırasında 5'e varan deprem büyüklüğü gerçekleşeceği için insanların dışarıda, biraz daha hasarlı binalardan uzakta durmaları gerekiyor."

Sözbilir, bölgede yaşayanların evlerine AFAD ekiplerinin kontrolünün ardından girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sözbilir o bölgeyi işaret etti! 'Deprem fırtınası sürecek'
