Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya kritik uyarılarda bulundu. Şenkaya, kontrol edilmeyen yapılardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Öte yandan jeofizik mühendisi bu depremin beklenen büyük Marmara depremini etkileme ihtimalinin olmadığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 15:05

'da dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Kuzey Anadolu Fayında herhangi bir tetikleme yapmayacağını belirtti.

Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

"AZ HASARLI BİNALAR HASARLIYA DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Bununla beraber Sındırgı’nın yapı stoku açısından eski bir kataloğa sahip olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şenkaya, "10 Ağustostan bu yana gerçekleşen artçılar ve dün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki ile beraber, önceden hasarsız ya da az hasarlı olan yapılar artık orta veya ağır hasarlı duruma gelmiş olabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımız yetkililer tarafından denetlenmeyen yapılardan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

"ARTÇILAR ARTACAK"

BUÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Bölgedeki aktivitelerin devam edeceğini bekliyorduk. Ancak 10 Ağustos Sındırgı depremine çok yakın bir alanda ve aynı büyüklükte gerçekleşmesi beklenir bir durum değil. Bu depremle beraber önümüzdeki günlerde büyüklüğü 4 ile 3 arasında değişebilecek artçıların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ BİR NOKTADA"

Sındırgı ve çevresinin 1970’ te 7.2 büyüklüğünde deprem ürettiğini hatırlatan Şenkaya, bölgenin bu potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve Sındırgı ve çevresindeki mikro bölgeleme, yerinde güçlendirme ve süreçlerinin artık hayati bir noktaya geldiğini vurguladı.

Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

"YAPILACAK BİNALAR KONTROL EDİLMELİ"

Depremin, Bursa’da da şiddetli hissedilmesinin nedenlerine de değinen Şenkaya, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesinin yanında Bursa’da tüm ilçe merkezlerinin deprem dalgalarını büyültebilen Alüvyonal birimler üzerine kurulu olmasının faktörünün daha ön planda olduğunu söyledi. Dr. Şenkaya, Bursa’da yapılması planlanan ve kısa süre önce netleştirilen mikro bölgeleme çalışmalarının, bilimsel gereklilikler kapsamında, sıkı kontroller altında gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sındırgı 6.1 depremin ardından kaç deprem oldu? Artçılar devam ediyor
Sındırgı depreminin ardından uzmanlar ne dedi? 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul’da hissedildi
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#kentsel dönüşüm
#kuzey anadolu fayı
#artçı deprem
#depremzede
#Sındırgı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.