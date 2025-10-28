Sındırgı depreminin ardından gözler Marmara'ya çevrildi! Deprem uzmanından kritik uyarı geldi

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Kuzey Anadolu Fayında herhangi bir tetikleme yapmayacağını belirtti.

"AZ HASARLI BİNALAR HASARLIYA DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Bununla beraber Sındırgı’nın yapı stoku açısından eski bir kataloğa sahip olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şenkaya, "10 Ağustostan bu yana gerçekleşen artçılar ve dün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile beraber, önceden hasarsız ya da az hasarlı olan yapılar artık orta veya ağır hasarlı duruma gelmiş olabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımız yetkililer tarafından denetlenmeyen yapılardan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ARTÇILAR ARTACAK"

BUÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Bölgedeki aktivitelerin devam edeceğini bekliyorduk. Ancak 10 Ağustos Sındırgı depremine çok yakın bir alanda ve aynı büyüklükte gerçekleşmesi beklenir bir durum değil. Bu depremle beraber önümüzdeki günlerde büyüklüğü 4 ile 3 arasında değişebilecek artçıların artacağını söyleyebiliriz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ BİR NOKTADA"

Sındırgı ve çevresinin 1970’ te 7.2 büyüklüğünde deprem ürettiğini hatırlatan Şenkaya, bölgenin bu potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve Sındırgı ve çevresindeki mikro bölgeleme, yerinde güçlendirme ve kentsel dönüşüm süreçlerinin artık hayati bir noktaya geldiğini vurguladı.

"YAPILACAK BİNALAR KONTROL EDİLMELİ"

Depremin, Bursa’da da şiddetli hissedilmesinin nedenlerine de değinen Şenkaya, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesinin yanında Bursa’da tüm ilçe merkezlerinin deprem dalgalarını büyültebilen Alüvyonal birimler üzerine kurulu olmasının faktörünün daha ön planda olduğunu söyledi. Dr. Şenkaya, Bursa’da yapılması planlanan ve kısa süre önce netleştirilen mikro bölgeleme çalışmalarının, bilimsel gereklilikler kapsamında, sıkı kontroller altında gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.