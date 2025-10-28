Sındırgı depreminin ardından uzmanlar ne dedi? 6.1 büyüklüğünde deprem İstanbul’da hissedildi

İstanbul başta olmak üzere Balıkesir çevresindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssünün sındırgı olduğu açıklandı.

6.1 büyüklüğündeki depremin 6 kilometre derinlikte meydana gelmesi depremin daha şiddetli hissedilmesine neden olurken vatandaşlar uzman görüşlerinin detaylarını merak ediyor.

HASAN SÖZBİLİR NE DEDİ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Büyük olasılıkla bugün meydana gelen deprem, 10 Ağustos depremi sonrasında bu bölgede tespit ettiğimiz fayların tetiklenmesiyle oluştu.

Bölgede 5’e varan büyüklükte artçı depremler meydana gelebilir ve bir deprem fırtınası yaşanabilir.”

TÜYSÜZ: BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burası diri fay olmayan bir bölge ama yer altında hep bir şeyler var diye konuşuyoruz. Büyük ölçüde gömülü bir fay olduğunu düşünüyoruz.

Artçıların 5'e kadar çıkabileceğini tahmin edebiliriz. 12 bini geçen sayıda deprem oldu. Bu etkinlik bir süre daha maalesef devam edecek."

“HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN”

6,1'lik deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

“Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

“2 İLE 3 AY SÜRECEKTİR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

Ercan, “Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşit değer 6,2 dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir.” dedi.